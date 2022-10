Usa l' ambulanza per andare in discoteca | nei guai un operatore sanitario

TPI

...dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata a Villa Sofia in codice rosso da un'del ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Palermola nostra Partner App ..."Ha afferrato il telefono e composto il numero 000 per contattare l'che le ha detto di ... Jessie Sawyer dagliha raccontato ad Inside Edition di aver visto il suo defunto migliore amico ... Civitanova, sparisce l’ambulanza: l’autista l’aveva usata per andare in discoteca