Ucraina | missile russo abbattuto cade in Moldavia L’Nbc | «A giugno Biden perse la pazienza con Zelensky»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In una giornata complessa per l’esercito di Kiev, le difese antiaeree ucraine hannounche è poi caduto sul territorio della, vicino al villaggio di Naslavcha, nel nord del paese, causando dei danni ma senza provocare vittime. La capitaleè stata sottoposta a un intenso bombardamento fin dalle prime ore di lunedì 31 ottobre. A Kiev sono state colpite diverse infrastrutture: il sindaco Vitaliy Klitschko ha spiegato che gli attacchi hanno lasciato senza acqua l’80 per cento degli utenti di Kiev e interrotto la fornitura di energia elettrica a 350.000 case. Le forze armate ucraine hanno dichiarato che solo in quest’ultimo raid, i russi hanno lanciato 50 missili. Mentre l’esercito e la popolazioneaffrontavano l’intenso bombardamento aereo, ...

Le esplosioni giungono tre giorni dopo l'attacco alla flotta russa in Crimea, che Mosca ha attribuito all'con l'aiuto di Londra.russo abbattuto finisce in Moldavia Un...La guerra ancora in corso incoinvolge sempre più Paesi. Basti pensare che questa mattina unrusso abbattuto dalla difesa antiaereaè caduto all'estremità settentrionale della città moldava di Naslavcha . Città che si trova al confine con l'. Lo riferisce un comunicato ...La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 250 e nel lunedì seguente un attacco di Kiev in Crimea (alle navi ancorate a Sebastopoli) si ripete un tragico copione. Una pioggia di missili russi è caduta ...