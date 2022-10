Reggio Emilia | auto fuori strada | morti 4 giovani

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gravissimo incidentele stasera sulla via, all’altezza di Villa Gaida. I vigili del fuoco, intervenuti per prestare i soccorsi dopo che un’è finita, si sono trovati di fronte a una scena straziante:quattro ragazzi, di cui tre minori. Un quinto è rimasto ferito gravemente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...00 Frosinone - Bari 1 - 0 14:00 Reggina - Perugia 2 - 3 14:00 SPAL - Cosenza 5 - 0 14:00 Südtirol - Parma 1 - 0 16:15 Ternana - Genoa 1 - 2 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 18:00- Varese ...È di quattro morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 30 ottobre a Villa Gaida di. Una giovane donna e tre bambini di 2, 10 e 12 anni sono morti sul colpo. Un uomo, marito della vittima, che era alla guida della vettura è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono ...Incidente a Reggio Emilia in cui una vettura si è schiantata contro una casa e ha provocato 4 morti, ovvero una donna e dei bambini.La vettura con a bordo cinque persone, probabilmente imparentate, è finita contro una casa lungo la via Emilia. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine ...