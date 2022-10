REAZIONE A CATENA | IL TRIONFO DEL QUIZ DI RAI1 E IL SENTITO GRAZIE DI MARCO LIORNI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ci sono tanti programmi e conduttori sempre celebrati, a volte con merito, altre volte decisamente meno. Poi ci sono degli oggettivi successi, anzi successoni, che passano inosservati. Pochi se non nulli gli articoli eppure i numeri testimoniano un successo reale e certificato dall’Auditel. Parlo di, il game estivo diche per la prima volta si è allungato per tutto ottobre. Una media del 25,3% con alcune puntate che hanno sfiorato il 30% di share per il programma più seguito del preserale condotto da, il presentatore gentiluomo che tanto ricordo il compianto Fabrizio Frizzi., che ha staccato anche di 10 punti la concorrenza di Caduta Libera, segna una crescita del 2,5% di share sull’anno scorso. Ecco il ...