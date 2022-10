Re Carlo III ' ruba' il posto del Principe Harry e fa uno sgambetto a sua sorella Anne

Re- nella costituzione del suo nuovo Regno - avrebbe deciso di tenere appositamente per sé la nomina di Capitano generale dei Royal Marines . Il ruolo in passato era appartenuto a Harry , che ...La notizia è stata diffusa via social dal consigliere dellaMunicipalitàRestaino. Queste le sue parole: 'Un'altra rapina, un altro furto a Capodimonte in pieno giorno. Poco fa a ...Re Carlo III - nella costituzione del suo nuovo Regno - avrebbe deciso di tenere appositamente per sé la nomina di Capitano generale dei Royal Marines. Il ruolo in passato era ...Grazie al memoir che uscirà il 10 gennaio, Harry si metterà in tasca diversi milioni di dollari (che in parte devolverà in beneficenza). Quel volume, però, potrebbe costargli caro in termini di status ...