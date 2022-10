Prima indicazione su data di uscita del Samsung Galaxy S23 in un poster pubblicitario

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Questo lunedì 31 ottobre è più che mai generoso di dettagli sulladidelS23, perfino sull’appuntamento per il via ai preordini della serie. Questo perché sta circolando in rete il primocon protagonista il retro delS23 e S23 Plus e pure alcuni dettagli informativi. Questa e altra carne a cuocere è stata gentilmente concessa grazie alla diffusione del presunto materiale di lancio della nuova serie ammiraglia da parte dell’operatore telefonico sudcoreano KT. L’immagine incriminata è quella presente a fine articolo ed è stata diramata per lavolta dal leaker @OreXda per poi essere riproposta da fonti autorevoli come SamMobile. Il dettaglio più interessante del ...