“Mangiare meno glutine in gravidanza può essere dannoso?”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Salve dottoressa, le scrivo per sapere se esista un modo certo per capire se si è sensibili a un dato alimento. Mi spiego meglio: dopo anni passati ad avere malesseri diffusi (stanchezza e spossatezza, mal di testa, disturbi gastrointestinali, gonfiore addominale ecc) senza mai capire quale fosse la causa (ho fatto anche il test della celiachia), ho provato comunque a eliminare temporaneamente gli alimenti contenentie tutti i malesseri sono scomparsi e, anzi, ho ritrovato molta energia che pensavo persa per sempre! Leggendo qua e là ho quindi pensato che potessi soffrire di gluten sensitivity. Ora l’ho reintrodotto, ma quando esagero e torno a star male faccio qualche tempo di stop per “disintossicarmi”. Ora sono incinta e vorrei sapere se questo alternare ilai cereali senzapossa...

inNaturale.com

E se dobbiamoun panino non lo facciamo al centro di una piazza ma ci avviciniamo a un ... Nel 2022 nessun preside o professore oserebbe difendere questa necessità ache non coltivasse un ...... ma solo per quelle che si possono utilizzare in cucina daoltre che per intagliare le classiche facce da paura della notte delle streghe. Invece, alle zucche ornamentali non commestibili o ... Mangiare meno carne per salvare il pianeta, massimo 2 hamburger a settimana Rileggendo Feuerbach e la filosofia del nutrimento: bisognerebbe rivalutare gli scritti di Artusi per capire che gli aspetti nutrizionali intrinseci agli ...Nina Corradini racconta il durissimo mondo della ginnastica fatto di sacrifici ma anche di vessazioni e insulti ricevuti dalla propria insegnante. Non è una storia abusi come ...