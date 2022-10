Liliana Resinovich ultime notizie | il giallo di Trieste a un bivio | ' Non finisce qui'

Per i consulenti della procura la 63enne è morta soffocata, a 48 - 60 ore dal ritrovamento. Ma un legale che assiste il fratello: 'Chiederemo nuovi accertamenti. Possibile anche la ...è deceduta per ' morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo'. Queste le conclusioni dei consulenti del ...Per i consulenti della procura la 63enne è morta soffocata, a 48-60 ore dal ritrovamento. Ma un legale che assiste il fratello: "Chiederemo nuovi accertamenti. Possibile anche la riesumazione" ...Secondo le indagini "il cadavere non presenta lesioni traumatiche possibili causa o concausa di morte, senza chiara evidenza di azione di terzi" ...