Le scelte di Pioli sono un messaggio alla squadra | ecco perché ha tolto Leao

La sconfitta del Milan con il Torino (2 - 1) è figlia di una prestazione insufficiente da parte della squadra come collettivo, ma anche di alcuni ...Nell'intervalloha provato a ribaltare tutto facendocoraggiose, tipo togliere Leao per Rebic, ma anche Diaz per De Ketelaere, ma il prodotto è rimasto sostanzialmente lo stesso, tanto ...L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli boccia Leao". Il tecnico rossonero ha sostituito il portoghese ieri sera contro il Torino ...Pioli farà qualche cambiamento nella formazione titolare per Milan-Salisburgo di Champions: alcune scelte appaiono abbastanza scontate.