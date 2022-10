Juric | «Siamo ambiziosi | abbiamo superato le difficoltà Gol di Messias? Dico che…»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato dopo la partita giocata contro il Milan: le dichiarazioni del tecnico croato Ivanha parlato a Dazn dopo Torino-Milan. «Arrabbiato? No, l’arrabbiatura è passata velocemente. Ci vogliono delle delusioni per diventare più lucidi, soprattutto da parte mia. Ci sono alti e bassi, ma c’è l’ambizione, a volte devo contenermi io. Dobbiamo lavorare bene per raggiungere i nostri obiettivi. Sì, alleniamo Milinkovic a fare i rilanci, ma tutto dipende dalle partite che si fanno. Pellegri? Se riesce a giocare così, con continuità, farà passi importanti, adesso riesce ad allenarsi con più continuità. Il gol di? Ho visto il filmato e mi è sembrato avesse tirato giù Buongiorno, vedendo adesso le immagini il fallo non mi sembra così evidente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

