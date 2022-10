Investire in borse

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) All’ultima Fashion Week di Milano, il sorvegliato speciale da addetti ai lavori e non, era sicuramente Maximilian Davis al suo debutto da Ferragamo. Non è difficile immaginare perché: da un lato un designer britannico 27enne capace, giovanissimo, di acquisire esperienza in brand uber-cool, e di suscitare hype e interesse da parte di tutta la gente che piace, dall’altro un marchio italiano fondato nel 1927, che come pochi altri racconta una storia di artigianato, tradizione e icone Made in Italy, e il cui heritage centenario è parte della storia della moda. Poteva andare benissimo o malissimo. Davis ha senza dubbio saputo dimostrare cosa è in grado di fare e il responso entusiastico è stato unanime. Con uno show spettacolare ma carico di un’eleganza decisa e contemporanea è riuscito a convincere tutti, e in un giro di stories il rosso che inondava la location e la passerella è diventato ...