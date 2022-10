Il sondaggio che fa godere la Meloni | la cifra che fa esplodere il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Aiuto, arrivano i razzisti! Ma davvero? «Le Destre! Il pericolo delle Destre!». Ok: ma quale pericolo? La tigre: servono gli occhi della tigre! Al massimo il balsamo, ma neanche quello, ché fa ancora caldo. Due mesi a gridare al pericolo razzismo, tre, se contiamo quello post elettorale, e poi la sinistra- toh- si trova spiattellato sul Corriere della Sera che metà del suo elettorato non ha la minima paura delle politiche migratorie del governo, anzi, c'è perfino un 21% che crede saranno migliori di quelle in vigore fino a ieri: questo dicono i numeri firmati da Nando Pagnoncelli, istituto Ipsos. Il 24% degli intervistati pensa che il controllo dell'immigrazione rimarrà invariato, e siamo al 45% del totale, e un 7 ancora non lo sa, il che significa che l'elettorato Dem che ha un giudizio negativo e netto nei confronti della premier è meno della metà: il 48%. E ...