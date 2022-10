Corriere dello Sport

Falso centravanti ante - litteram nel Milan di Nils Liedholm che nel 1979 conquistò lo scudetto della stella, Bigon è stato poi l'allenatore del secondo scudetto del, prima di consacrarsi ...La Camera penale di, presieduta dall'avvocato Marco Campora, ha preso posizione rispetto a ... che ha rappresentato senz'altro il punto più basso della giustizia italiana in cui ilesplosivo ... "Il Napoli è un mix tra Liverpool e City": le parole al miele di un ex Alberto Bigon, tecnico del secondo scudetto degli azzurri nel 1990, esalta il gioco della squadra di Spalletti, dominatrice in Italia e in Champions League ...Calciomercato Napoli, Giuntoli protagonista assoluto in estate. Arriva una rivelazione inaspettata direttamente dallo spogliatoio azzurro.