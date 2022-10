Il like sbagliato e si scatena l' inferno | cosa può succedere | fate attenzione

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un "". Quella spunta sui social: "mi piace", adesso ci sono pure i cuoricini. Ché spesso manco lo leggi, il commento sul quale fai click. Invece ci sono coppie che litigano, per il "su Instagram o su Whatsapp o su Twitter. Coppie che vanno dall'avvocato, che scoppiano e che arrivano addirittura alle mani. Trincase, cittadina di poco più di 17mila anime in provincia di Lecce, Puglia. Un ragazzo di diciannove anni è indagato per stalking e lesioni, il tribunale gli impone il divieto di avvicinamento alla sua ex e tutto nasce proprio da uno di quei "". Un apprezzamento, probabilmente innocente, che lei si ritrova su Facebook. Ha appena pubblicato una foto. È lunedì il 17 ottobre: un amico mette "mi piace" e scoppia il parapiglia. Il 19enne le strappa il cellulare di mano. Un'occhiata, veloce. ...

