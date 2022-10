Il futuro previdenziale comincia ora | il Fondo Espero aiuta ad arrivarci con maggiore sicurezza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Negli ultimi 5 anni sono stati assunti a tempo indeterminato nella scuola circa 250.000 fra docenti e personale ATA. Nonostante questo sono attualmente in servizio oltre 200.000 lavoratori a tempo determinato. Molti di loro hanno anni di lavoro precario alle spalle e un’età media superiore ai 40 anni e, alle condizioni date, potranno andare in L'articolo .

Tecnica della Scuola

A tale scopo, l'interessato deve versare all'Inps (o ad altro Istituto) una somma di ...datore di lavoro è tenuto a versare per lui i contributi che potranno essere utilizzati in...... contributi che nel sistema retributivo allora vigente non erano di fatto più utili ad incrementare ilassegnoPensione integrativa e polizze: come funzionano. La quarta puntata del progetto di Educazionne finanziaria di Donna Moderna ...Le baby pensioni furono introdotte ad inizio degli anni '70 del secolo scorso per una scelta politica ben precisa, ma rappresentano oggi un onere molto pesante per le casse dello Stato.