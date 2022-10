“I terzini del Napoli sono registi camuffati”

Calciomercato.com

... partita giocata praticamente sul filomassimo equilibrio, con gli Alcamesi che hanno avuto di ... ormai perno essenziale della difesa Alcamese ed elemento importante nella rotazione deiin ...... da riserva di Hysaj nella seconda parte dell'ultimo campionato con Gattuso (nella quale ha giocato solo 4 gare su 15 da titolare) è diventato uno deipiù brillanticampionato (già 11 ... Juve sul mercato dei terzini: tutti i nomi, sfida all'Inter e c'è un ex Milan Le parole di Dalot sullo Special One, Josè Mourinho Parla Dalot dall’Inghilterra: ecco le parole del terzino del Manchester United rilasciate al “Times”. “Non sapevo se la trattativa andasse a buon fi ...E' possibile completare una squadra prima in classifica Il Napoli avrebbe bisogno di due importanti rinforzi a gennaio.