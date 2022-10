Gustavo Rodriguez in ospedale | come sta il padre di Belen

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Personaggi Tv.si trova insta ildi? È stata Veronica Cozzani, la mamma della modella a pubblicare una foto del marito che è seduto in un lettino d’. È già la seconda volta nel giro di qualche mese che l’uomo si trova ricoverato, che problemi di salute ha? Quali sono le sue condizioni?in, le sue condizioni Ildisi trova inper motivi che, al momento, non sono stati resi noti. Lo ha comunicato la moglie Veronica Cozzani. La donna ha pubblicato una foto del marito sui social. Un ritratto divertente a tema ...

Infatti, la madre della showgirl, Veronica Cozzani , ha pubblicato sui social un post in cui il protagonista è papàche si trova in ospedale... Belen, il padre in ospedale I fan più ...Belen, il padreè stato nuovamente ricoverato in ospedale. Argomenti trattati Belen: il padre ricoverato Il messaggio di Veronica Cozzani Come sta il padre di Belen Il padre di ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-198785a5-1829-f2b4-f7ca-615c8b26f5 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...