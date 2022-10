Giornata mondiale del risparmio | Francesco Profumo | La nostra è l’era dell’incertezza | come difendersi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il valore delnel: è il tema della 98ª edizione delladelcelebrata oggi a Roma per iniziativa dell’Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse diSpa. Insieme al Presidente di Acri,, sono intervenuti: il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il Presidente dell’Abi Antonio Patuelli. E’, nel suo intervento, a spiegare la scelta del tema. “Oggi incertezza – ha spiegato – vuol dire vivere in uno scenario in costante cambiamento. Ciò significa che è necessario imparare a vivere in una condizione di instabilità permanente. Ovvero ...

eHabitat

Lo afferma il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, rispondendo ai cronisti al termine delladel Risparmio.... niente Juve fino a gennaio, nientecon la Francia. Ripercorri tutto su ILBIANCONERO. COM Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. ... Giornata Mondiale delle Città, agire a livello locale per diventare globale Nella conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Inter, il tecnico nerazzurro ha parlato anche dei numerosi infortunati in rosa ...(Agenzia Vista) Roma 31 ottobre 2022"E' chiaro che bisogna contrastare l'inflazione per le famiglie che hanno meno disponibilità economiche.