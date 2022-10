Ginnastica ritmica | Nina Corradini | “Umiliazioni dall’allenatrice per non mangiare

(Di lunedì 31 ottobre 2022)ha fatto parte della Nazionale di, le cosiddette “farfalle” fino al 2021, ma non ha grandi ricordi di quell’esperienza. È lei stessa a raccontare di avere subito in quel periodo una serie die “pressioni mentali” da parte delle allenatrici della Feder. La giovane, classe 2003, era entrata nelle Farfalle nel 2019, culminando il suo percorso di crescita con la conquista degli Europei di Budapest. Ogni mattina, però, era costretta a pesarsi su sollecitazione della sua allenatrice, che spesso aveva parole tutt’altro che tenere per lei a causa del suo peso, ritenuto non adatto per gareggiare ad alti livelli. “Vergognati”, “Mangia di meno”, “Come fai a guardarti allo specchio?”, erano solo alcune delle frasi che lei è stata costretto ad ...

Farfalle azzurre costrette a non mangiare per non ingrassare Esplode il caso delle ' farfalle azzurre '. Le ragazze della hanno deciso di vuotare il sacco ed emergono agghiaccianti racconti sulle 'diete forzate'. Giovani atlete costrette dai loro allenatori a non mangiare per non ingrassare. Dopo Nina ... Nina Corradini:"L'allenatrice ci umiliava ogni giorno per non farci mangiare" Bufera nel mondo della ginnastica dopo un'intervista di Nina Corradini ex azzurra delle Farfalle di ritmica ferma da due anni.