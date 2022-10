Ginnastica | Martina Maggio vola ai Mondiali | da fatina in punta di piedi a leader carismatica Quarto posto e si sogna

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022)ha iniziato la sua carriera da senior con un paio di infortuni che l’hanno fortemente debilitata e l’hanno costretta a un lungo inseguimento per ritrovare prestazioni di rilievo. Nel 2019 fu riserva aiin cui l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre e da quel momento è cresciuta in maniera costante, entrando progressivamente in un nuova dimensione e scalando gradino dopo gradino le gerarchie del panorama internazionale. Viene convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (la nostra Nazionale mancò il podio per una manciata di decimi) e quest’anno è stata una killer seriale in pedana: trionfo ai Giochi del Mediterraneo, dominio totale agli Assoluti, terzonell’all-around degli Europei (con caduta alle parallele nella rotazione finale, senza quell’errore staremmo ...