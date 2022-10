Ginnastica artistica | la formazione dell’Italia per la Finale a squadre dei Mondiali Terzetti e ordini di rotazione

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana difemminile, ha ufficializzato lache domani (martedì 1° novembre, ore 19.30) disputare ladei2022. La nostra Nazionale scenderà in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) dopo il quarto posto in qualifica e con il sogno di conquistare una medaglia dopo il bronzo messo al collo tre anni fa. Le Campionesse d’Europa inizieranno la loro avventura alle parallele asimmetriche e gireranno insieme al Brasile. Ad aprire le danze sarà Giorgia Villa, poi gli esercizi di lusso sugli staggi di Martina Maggio e Alice D’Amato. L’Italia deve rendersi protagonista di una superbase vorrà battagliare per qualcosa di importante e poi alla trave dovrà evitare di commettere gli ...

CALENDARIO ITALIA IN FINALE AI MONDIALI DI: DATE E ORARI MARTEDÌ 1° NOVEMBRE: 19.30 Finale a squadre: con ItaliaUna prova all - around decisamente confortante, con la consapevolezza che Manila ha margini di miglioramento e in un prossimo futuro potrà offrire prestazioni ancora più interessanti: deve solo ...L’Italia ha strabiliato nelle qualificazioni maschili dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica ed è meravigliosamente quinta nella classifica provvisoria della gara a squadre. I vice campioni d’Europ ...Napoli, 31 Ottobre - Dopo i recenti Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Monaco di Baviera, dove l’Italia ha conquistato l’oro individuale con Asia ...