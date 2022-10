Fai Cisl | vertenza forestazione | “La Regione non accredita gli acconti sugli stipendi arretrati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCome FAIIrpinia Sannio, il 2 luglio ed il 6 agosto scorsi ancora una volta avevamo messo in evidenza il dramma di un intero settore e l’amarezza dei lavoratori idraulico-forestali per l’indifferenza e la “distrazione” istituzionale che la fanno da padrona su una tematica così importante. Solo a maggio del 2022Campania ha provveduto adre i fondi per il pagamento dei residui salariali anno 2021 maturati e non riscossi dai forestali. Alla data odierna, l’atteso e indispensabile decreto di “anticipazione” (deliberato in Giunta Regionale il 06.10.22) per l’annualità 2022 NON è arrivato per quelle Comunità Montane “virtuose” (come recita laCampania) che hanno proceduto alla consegna della relativa progettazione richiesta. Le Comunità Montane del Sannio nonostante ...