Eurostat | sale ancora l’inflazione Preoccupano energia e cibo

(Di lunedì 31 ottobre 2022)annuale dell’eurozona è attesa al 10,7% nell’ottobre 2022, in aumento rispetto al 9,9% di settembre. Lo rende noto la stima flash di, l’ufficio statistico dell’Ue. Guardando alle principali componenti deldell’area dell’euro, si prevede che l’avrà il tasso annuo più alto in ottobre (41,9%, rispetto al 40,7% di settembre), seguita da, alcol e tabacco (13,1%, rispetto all’11,8% di settembre), beni industriali non energetici (6,0%, rispetto al 5,5% di settembre) e servizi (4,4%, rispetto al 4,3% di settembre). L'articolo proviene da Ildenaro.it.