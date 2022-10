Elenoire Ferruzzi | la madre finisce in ospedale per un malore

(Di lunedì 31 ottobre 2022) LadiinLa vippona ha dovuto lasciare di recente la casa del Grande Fratello Vip in seguito a un televoto flash del quale è stata protagonista. Se il primo post che ha fatto appena uscita dal reality è stato rivolto a Daniele, quelli successivi sono serviti per difendersi dalle brutte L'articolo proviene da Novella 2000.

Di recenteuna delle protagoniste più discusse del reality condotto da Alfonso Signorini, è stata eliminata dal pubblico. L'icona trans prima di lasciare la casa di Cinecittà è finita al ...Tra le ultime eliminazioni in ordine di tempo si segnalano i nomi die di Amaurys Perez, senza contare la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'elimazione al televoto flash di ...La madre di Elenoire Ferruzzi in ospedale La vippona ha dovuto lasciare di recente la casa del Grande Fratello Vip in seguito a un televoto flash del quale è stata protagonista. Se il primo post che h ...Di recente Elenoire Ferruzzi una delle protagoniste più discusse del reality condotto da Alfonso Signorini, è stata eliminata dal pubblico. L’icona trans prima di lasciare la casa di Cinecittà è ...