“Domenica In” | le parole di Vittorio Pisanu sulla tragica morte delle figlie Alessia e Giulia

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 ottobre 2022) News Tv. Ospite ieri, 30 ottobre, aIn,ha parlato delladella figlia, investite da un treno alla stazione di Riccione. L’uomo ha raccontato del suo rapporto con le. Le ragazze andavano spesso a ballare a Riccione: lui di solito le accompagnava, ma non lo ha fatto quel 31 luglio. E ora, a tre mesi da quel fatale incidente, il dolore è ancora immenso. “In”,racconta cos’è successo quella notte “Quando mi chiamarono la prima volta, mi ero preoccupato molto perché le era stato rubato il cellulare. Poi mi dissero che avevano trovato un passaggio, che stavano rientrando e che ci saremmo visti in stazione. Non ...