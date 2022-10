“Dici cazz***…” Sgarbi sbrocca contro lo studente della Sapienza

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non si placano le polemiche per gli scontri all’Universitàdi Roma, dove un gruppo di studenti “de sinistra” ha cercato di impedire un legittimo dibattito con protagonisti esponenti di Fratelli d’Italia e Daniele Capezzone. Protesta “anti” non si sa cosa che poi è finita con le cariche di alleggerimentopolizia. A Non è l’Arena su La7, Massimo Giletti ha realizzato un’intervista a uno dei portavoce dei “sapientini”. “L’ho detto anche al dottor Capezzone ho detto che il problema centrale era che c’era Fabio Toscani, esponente di Fratelli d’Italia che si rifa a nostalgie fasciste”, dice lo. A quel punto: “Ma che fascista? Quelli che stanno in parlamento non sono fascisti. Si chiama democrazia, non fascismo. La democrazia è fatta di diversità: non puoi dirlo. Devi ...