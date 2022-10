La Gazzetta dello Sport

Alzi la mano chi l'avrebbe detto ad agosto: Brahimpiù avanti di Charles De Ketelaere nelle gerarchie offensive del Milan. Con una premessa d'obbligo, ovvero che il concetto di titolare - specie in una stagione anomala come questa - è meno ...Chi partirà titolare Chi è in dubbio Chi è assente UEFA.com vi riporta le probabili formazioni di tutte le partite della Giornata 6 di UEFA Champions League. Contenutimedia Lucas Hernández e Leroy Sané in allenamento con il Bayern Getty Images Corpo articolo UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football riportando le probabili formazioni iniziali ... Diaz è al top, ma De Ketelaere va aspettato: Milan, qual è il "10" giusto Il Milan, durante la sosta per i Mondiali, proverà a gettare le basi della prossima operazione di mercato: il tecnico Pioli può sorridere.