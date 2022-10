Dalle opposizioni critiche sui primi atti del governo Meloni Letta | peggio di così era difficile iniziare

(Di lunedì 31 ottobre 2022) - Anche Conte non condivide la scelta del rientro del personale sanitario no - vax né l'inazione per il raduno di nostalgici a Predappio, mentre Calenda apprezza le misure sui rave party

La Voce Apuana

- Anche Conte non condivide la scelta del rientro del personale sanitario no - vax né l'inazione per il raduno di nostalgici a Predappio, mentre Calenda apprezza le misure sui rave party... con 15 voti favorevoli, della maggioranza di centrosinistra, e 10 astensioni delle, ... a prescinderetematiche, infatti, non fa altro che ripetere ossessivamente "ennesimo fallimento"... Carrara, un coro di no dalle opposizioni sulle linee programmatiche dell'amministrazione Anche Conte non condivide la scelta del rientro del personale sanitario no-vax né l'inazione per il raduno di nostalgici a Predappio, mentre Calenda apprezza le misure sui rave party ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...