Dahmer | la serie Netflix è un enorme successo | Ma per qualcuno l’orrore non è mai finito

Leggi su newstv

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è il fenomeno televisivo del momento, ascolti alle stelle anche se le critiche sono discordi. Ma per una persona in particolare, quello che resta è solo. Una delle fiction che sta riscuotendo un, la storia del serial-killer cannibale di Milwaukee. La, che ha il fascino del(quando guardato da fuori), si è attirata anche non poche polemiche. Ma qual è la vera storia?(Instagram)JeffreyLatelevisiva in onda susi compone di dieci puntate e mette in scena la vicenda del cannibale di Milwaukee, arrestato nel 1991 per aver commesso complessivamente diciassette omicidi e svariati altri odiosi reati, tra cui violenza ...