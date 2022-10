Covid | in Campania tasso stabile ma aumentano i ricoveri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di positività sostanzialmentema: è il trend delincome emerge dal bollettino ufficiale della Regione. Calano, per la giornata festiva, i test effettuati. Sono stati 4.147 con 613 positivi: si tratta del 14,78% rispetto al 14,48 di ieri. I ricoverati in intensiva passano dai 10 di ieri ai 12 di oggi, quelli nei reparti ordinari dai 255 di ieri ai 269 di oggi. Nessuna nuova vittima, due in precedenza ma registrate oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.