Covid | il governo richiama in servizio 4000 medici e infermieri Rave party | si rischiano 6 anni di carcere

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le misure che il cdm ha adottato riguardano ilostativo, ile i. A illustrarle in conferenza stampa con Giorgia Meloni i ministri Nordio (Giustizia), Schillaci (Sanità) e Piantedosi (Interni)., tornano nella sanitàpersone Il premier Meloni ha spiegato che si è ritenuto di anticipare la fine dell’obbligo vaccinale per ial 1 novembre “perché così si rimettono al lavoro nella sanitàpersone”. Confermato l’obbligo delle mascherine all’interno degli ospedali. “Bisogna avere attenzione alle persone – ha spiegato Schillaci – e se ci saranno nuove varianti siamo pronti a intervenire”. Ilostativo ‘Su proposta del ministro Nordio -ha spiegato il premier- abbiamo deciso di intervenire ...

... Luca Zaia, ha commentato le decisioni assunte dalriguardo le nuove norme sulla pandemia. 'Le scelte adottate dal Consiglio dei Ministri in materia dimi trovano d'accordo: sono ......Leggi Anche, Gimbe: 'Sanatoria per i no vax è un'amnistia diseducativa e anti - scientifica' Leggi Anche Meloni, tocca ai sottosegretari - Sulla giustizia primo decreto delTI POTREBBE ...Ieri era in nome del covid, oggi del clima e dell’ambiente ... ma – a limite – della mancanza di programmazione di questo governo e dell’incompetenza di molti politici. E visto che a conti fatti non è ...ROMA – Approvato dal governo il decreto unico sulle misure per il Covid, i rave party e il carcere ostativo. Tra le misure decise dal Consiglio dei ministri, anche il rinvio al 30 dicembre ...