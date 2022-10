Cosenza | Lucio Ferrami un esempio di resistenza alle cosche

... piccolo centro affacciato sul Tirreno cosentino, ha reso omaggio ieri, giovedì 27 ottobre, a... voluto e organizzato dall'associazione antiracket Mani Libere diintitolata allo stesso ...... che decidono in soldoni i palinsesti delle reti, sonoPresta e Giuseppe Caschetto . Alla ... Nato ail 14 febbraio 1960, Presta - amico tra l'altro di Flavio Briatore - conosce tutti i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...che hanno mostrato appoggio e vicinanza ai familiari di Lucio Ferrami – la vedova Maria Avolio, il figlio Pierluigi, la sorella Franca Ferrami – e ai componenti dell’associazione Antiracket di Cosenza ...