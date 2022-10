Cacciatore trovato morto in un frutteto con ferite di arma da fuoco | ipotesi omicidio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il cadavere di un uomo , un operaio di circa 40 anni,in aperta campagna. Mistero tra i frutteti di Castel Bolognese , in provincia di Ravenna , dove domenica mattina è stato rinvenuto il ...

... un operaio di circa 40 anni,in aperta campagna. Mistero tra i frutteti di Castel Bolognese , in provincia di Ravenna , dove domenica mattina è stato rinvenuto il corpo di un, ...Cosa sappiamo della vittima Si trterebbe di unche era uscito intorno alle 16 di sabato ... pare fosse un operaio ed è statodai familiari. Il giallo da chiarire è anche quello di ...Si tratta di un cacciatore che era uscito intorno alle 16 di sabato, portando con sé alcuni fucili regolarmente detenuti. Attorno ai 40 anni, operaio, è stato trovato dai familiari. Sul corpo erano ...Il cadavere di un uomo, un operaio di circa 40 anni, trovato in aperta campagna. Mistero tra i frutteti di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, dove domenica mattina è ...