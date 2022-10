Brasile | Serracchiani Pd | ' ora pacificare | superare divisioni e lavorare insieme'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Dopo una campagna elettorale difficilissima e tesa, la vittoria di Lula evita alil rischio di un secondo mandato alla destra di Bolsonaro, con derive autoritarie, passi indietro su clima, economia e sociale. Auguri di buon lavoro al presidente Lula, per tutto il grande Paese sudamericano dove vivono tanti italiani. Ora è il momento digrandiassieme per il progresso del". Lo afferma la capogruppo Pd alla Camera Debora, dopo che è stato eletto presidente delLuiz Inacio Lula da Silva.

La Svolta

... la Bonafè, la Quartapelle, la, la Schlein, la Bakkali, la Lorenzin, la Malpezzi, La Marcae le sindacaliste Camusso e Furlan. Tace la Moretti, forse in vacanza in. C'è un tempo ...Elezioni in, Bolsonaro e Lula al ballottaggio Primo turno delle elezioni presidenziali, il ...: dobbiamo darci tutti una svegliata. Maplezzi: il segretario chiarirà, a marzo ci ...