Basket | Paolo Banchero giura amore all’azzurro | “Non vedo l’ora di giocare per l’Italia Ricevo un affetto pazzesco”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In attesa dell’incontro con Gianni Petrucci, Salvatore Trainotti e Gianmarco Pozzecco di inizio dicembre,sembra avere le idee chiare sul suo futuro a livello di Nazionali. La stella degli Orlando Magic, prima scelta assoluta nell’ultimo Draft NBA, avrebbe ormai deciso di sposare la causa azzurra per diventare in futuro il punto di riferimento dell’Italnei grandi eventi internazionali. “Ho intenzione diper la nazionale italiana, non so quando. Non sono ancora stato là, ma la quantità dicheda lì è pazzesca. Nondi andare in Italia”, le ultime dichiarazioni didurante lo show Young Person nell’ambito di una chiacchierata con il compagno di squadra RJ Hampton. Sul suo ...

Per l'italo - americano 18 punti nella sconfitta contro Dallas DALLAS (STATI UNITI) -Banchero stavolta si ferma a 18 punti e Orlando viene travolta dai Mavericks di uno strepitoso Luka Doncic. Dopo sei gare di fila con almeno 20 punti - terza striscia iniziale di sempre per un ...Sul viaggio di inizio dicembre con Petrucci negli States per incontrare la prima scelta assoluta NBABanchero: ' Dovrei prepararmi un dialogo nella mia testa, ma non sono in grado di farlo. Cercherò quando sarò davanti al ragazzo di trasmettergli delle emozioni. Uno sponsor americano lo vuole ...La prestazione da 44 punti di Luka Doncic questa notte contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero, ha segato un ennesimo record per il fuoriclasse sloveno. E' stata la sesta partita consecutiva ...Una lunga intervista in un podcast statunitense per Paolo Banchero (tanto che il video relativo è stato diviso in part 1 e 2) in studio insieme al compagno di squadra agli Orlando Magic RJ Hampton.