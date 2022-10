Automotive | Eurasia Motor Company sbarca in Italia Parola all' ad Federico Daffi | ecco la Wave3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nuovo brandche si affaccia sul mercatono:, azienda 100%na importatrice per l'del brand cinese Great Wall, si è presentata alla stampa nella prestigiosa cornice delle Cantine Berlucchi, in Franciacorta; lì dove ha messo in bella mostra la Wave 3, Suv per la famiglia ma soprattutto primo modello in gamma. Ne abbiamo parlato con, amministratore delegato dell'azienda bresciana. Qui l'intervista di Luca Talotta per LiberoTv.