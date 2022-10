leggo.it

Allarme salmonella, lotto di salsiccia Bartoloni richiamato dal ministero della Salute: «Non consumatelo» Allarme salmonella. Il ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto della salsiccia stagionata di Bartoloni Carni, perché c'è il rischio che contenga salmonella spp. Allerta per "non conformità microbiologica: presenza salmonella spp" nei supermercati italiani. L'allarme riguarda un lotto di salsiccia stagionata a marchio Bartoloni Salumi. Con un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo.