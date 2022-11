5 ricette facili e veloci con la zucca | Blogtour | Tour di Halloween 2022

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Spooky, partecipo all’iniziativa deldi, insieme ad altre blogger che parterranno diversi contenuti. Io invece 5con la! 5con lacon laLaè uno di quei ortaggi facilmente utilizzabili in cucina, che possiamo trovare a fine estate e per tutto il periodo dell’autunno. Solitamente laha un sapore dolce, il che lo rendo un alimento adatto per dolci, primi piatti e anche contorni. Sapevate che esistono ...