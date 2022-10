Vicenza-Pro Vercelli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022)-Prosarà visibilein tv. Ecco le informazioni sudel match valido per l’undicesima giornata del girone A di. Calcio di inizio alle ore 14:30 di domenica 30 ottobre con una sfida di metà classifica, tra i neo retrocessi dallaB, ora al settimo posto, e la Proche naviga a metà tra la zona play off e quella play out. Chi riuscirà a vincere?tv all’interno diGol su Sky Sport (su Sky Go),integrale su Eleven Sports. LA...