Ucraina ultime notizie Bloccate navi di cereali ucraine Turchia | impegnati in colloqui con Mosca e Kiev sul grano

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 30 ottobre 2022) Per Coldiretti, la sospensione dell’accordo sulda parte della Russia interrompe le spedizioni anche verso l’Italia, dove arrivavano dall’quasi 1,2 miliardi di chilli di mais per l’alimentazione animale,tenero e olio di girasole. La Ue esorta la Russia a revocare la sospensione dell’accordo sul, dopo che il Centro di coordinamento congiunto (Jcc) non ha autorizzato nessun movimento di merci per il trasporto diucraino nel Mar Nero. L’esercito russo ha usato l’artiglieria pesante per colpire la notte scorsa Nikopol, nell’orientale.