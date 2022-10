Tu si que vales | Sabrina Ferilli terrorizzata dall’esperienza horror | urla e afferra con le unghie la gamba di Maria De FIlippi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ieri sera, sabato 29 ottobre, è andato in onda su canale 5 un nuovo appuntamento con “Tu si que”. Una puntata avvolta dal terrore, in pieno stile Halloween. Davanti alla giuria si sono presentati tantissimi performer in cerca di “quattro sì”, più il quinto della giuria popolare. Tra loro in studio è apparsa anche una concorrente che ha deciso di trasportareDe, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Belen Rodriguez all’interno del castello fantasma, una delle giostre più richieste al luna park. Questa attrazione però prevedeva una piccola (grande) differenza: la presenza di artisti veri nel percorso al buio. Lo studio è in silenzio, lesi trattengono a stento.è la passeggera più preoccupata ...