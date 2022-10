Sanitari no vax | Bassetti | Li manderei a rifare corso di malattie infettive

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Infermieri e medici che non si vaccinano? ''Io più che non farli lavorare liildie immunologia''. Lo ha detto Matteo, direttore della Clinica didel Policlinico San Martino di Genova, ospite di 'Mezz'ora in più'. Anche perché, ha sottolineato, ''se un operatoreo si contagia e si contagiano anche i colleghi chi va a lavorare?''.

Infermieri e medici che non si vaccinano 'Io più che non farli lavorare li manderei a rifare il corso di malattie infettive e immunologia'. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di ..."Se un operatore sanitario si contagia e si contagiano anche i colleghi chi va a lavorare" Infermieri e medici che non si vaccinano ''Io più che non farli lavorare li manderei a rifare il corso di ...