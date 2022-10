Sacchi | “De Ketelaere entra con l’ansia di dover dimostrare il proprio valore”

' Non so se abbia la mentalità europea il Milan, lo vedremo' , dichiara Arrigo. Che poi ha continuato focalizzandosi su De: 'Bisogna avere pazienza con lui. Ha paura di giocare, entra con l'ansia di dover dimostrare il proprio valore. Spero che riesca a ...Milan,sul 'flop' De: 'Entra in campo con l'ansia' Charles De© LaPresseParliamo di Charles De, giocatore sul quale il Milan ha effettuato un corposo investimento,...L'ex tecnico ha parlato del match in programma stasera e poi si è soffermato sui progressi dei rossoneri e anche sul portoghese ...Sacchi: 'De Ketelaere oggi è un ragazzo confuso ma serve pazienza. A Leao manca continuità' Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato ...