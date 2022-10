Raccolta differenziata | svelato cosa sbagliamo | ecco tutta la verità

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo molti anni, finalmente sappiamolanella. Persi intende un sistema di smistamento dei rifiuti, che prevede come primo passaggio, una loro differenziazione da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive (es. vetro, carta, plastica, organico). Oggi, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

GenovaToday

... non rispetta neanche le regole della'. E' questa la denuncia di un gruppo di mercatali di via Piave che, rispondendo alla denuncia di Salerno Pulita circa la mancatadei ...Chiedendo un contributo (Cac) ai produttori e utilizzatori di imballaggi e usandolo per implementare la. Loading... Qualche numero: nel 2021 Conai ha riconosciuto alle ... Raccolta differenziata, dalla Regione 2,5 milioni di euro: "Auspichiamo balzo in avanti" Oltre 700mila aziende rischiano di essere travolte dalla proposta di regolamento europeo che la Commissione dovrà presentare prossimamente ...StampaSe gli operatori mercatali, anche lunedi’ prossimo, dovessero lasciare i piazzali in queste condizioni, Salerno Pulita non effettuerà il servizio di raccolta dei rifiuti, lasciando l’area mercat ...