ilmessaggero.it

...che già in passato i servizi segreti ucraini hanno notato chesi è fatto sostituire da alcune controfigure, 'ora però questa è diventata una pratica normale. Sappiamo in particolare di...... quando Berlusconi ha espresso giudizi su Volodymyr Zelensky e raccontato di r egali e 'lettere dolcissime' scambiati con, e dopo che già a Porta a Porta ,giorni prima delle elezioni, ... Putin, tre sosia per coprire la sua fuga L'intelligence ucraina: «Dov'è finito il presidente russo» Tre sosia. Da usare in occasioni speciali, forse per coprire la fuga del presidente in difficoltà per le sorti del conflitto o addirittura occultare la sua morte. A rilanciare ...Dopo le esternazioni fatte durante un’assemblea dei deputati di Forza Italia, quando Berlusconi ha espresso giudizi su Volodymyr Zelensky e raccontato di regali e “lettere dolcissime” scambiati con Pu ...