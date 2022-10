Monza | Pablo Marì è stato dimesso dall’ospedale Il club | “Ti aspettiamo!” Palladino | “Daremo il massimo per lui”

(Di domenica 30 ottobre 2022)è uscito. Il difensore spagnolo del, accoltellato al supermercato di Assago nella serata del 27 ottobre, èil 30 ottobre dal Niguarda di Milano.eraoperato il giorno dopo aver subito l’aggressione per la ricostruzione di due muscoli della schiena che erano stati lesionati. Il giocatore ha fatto rientro a casa e dovrà osservare un periodo di riposo assoluto. Il professor Osvaldo Chiara, che ha seguito l’operazione con gli specialisti del reparto di Chirurgia generale-Trauma team del Niguarda, dopo l’intervento ha dichiarato che saranno necessari due mesi di inattività, prima di poter riprendere gli allenamenti. In una nota, il, dopo aver ringraziato il professor Osvaldo ...

Commenta per primo L'allenatore del Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della gara con il Bologna. Il primo pensiero è rivolto a Marì e alla richiesta di non giocare dopo quanto successo al difensore : 'E' stata una ...Il difensore del Marì è stato ricoverato all'ospedale Niguarda giovedì sera, dopo essere stato accoltellato al centro commerciale di Assago , dove si trovava assieme alla sua famiglia. Il ... Il giocatore del Monza Pablo Marí, dopo la terribile disavventura dei giorni scorsi nel centro commerciale di Assago, dimesso dall'ospedale BUONA GUARIGIONE! Sospiro di sollievo per il giocatore del M ...