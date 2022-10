Liverpool -Napoli | Dove vederla in TV ?

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022), valido per la sesta giornata del girone A della Champions League 2022/23, si gioca martedì 1 novembre alle ore 21 nell'Anfied Road di. Il matchsarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming gratis su "Sky go" su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. L’incontro sarà disponibile in streaming anche per gli abbonati Infinity+ . La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Mediaset ha deciso di cambiare la sfida in programma proprio negli ultimi giorni e trasmetterà Inter -Bayern di Monaco.