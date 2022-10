Ignazio La Russa | “Io super partes ma farò politica Non celebro questo 25 aprile”

... contenenti posizioni a dir poco rivedibili sulla guerra in Ucraina, e alle tensioni che hanno caratterizzato la nascita della squadra di governo, compreso il mancato voto di Fi perLa...... ai miei occhi, non me ne voglia chi propende per la questione di genere, la più iconica resta lo scambio di poltrona fra Liliana Segre edLa. Prima di consegnarla definitivamente agli ...Giorgia Meloni piace anche a chi non l’ha votata. Si potrebbero riassumere così i risultati dell’ultimo sondaggio svolto dall’Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere ...Fra le tante immagini pionieristiche che ci ha regalato l’insediamento di Giorgia Meloni come prima Presidente del Consiglio donna della storia del Paese, ai miei occhi, non me ne voglia chi propende ...