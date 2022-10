Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno fatto sesso sotto le lenzuola?

(Di domenica 30 ottobre 2022) Cosa bolle in pentola traDe? Il parrucchiere, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la modella sono sempre più vicini dentro la casa delVip. Tanto vicini da esser finiti a letto insieme, lasciando intendere che tra loro sia successo qualcosa prima che la regia cambiasse prontamente inquadratura. Tutto è successo la scorsa notte:si sono coricati insieme e, inizialmente, lei aveva le mani ben in vista mentre lui invece si muovevale. Ad un certo punto, però, entrambi sono sparitile coperte: “Fai piano”, le dice lui tra risatine, gridolini e gemiti, lasciando intuire che qualcosa stesse succedendo. Inutili, infatti, ...

Marco Bellavia, ex concorrente delVip 7, ha iniziato a farsi conoscere alla fine degli anni Ottanta L'articolo Marco Bellavia oggi: ex moglie, figli, problemi al Gf Vip, carriera proviene da True ..."Ero molto vivace e anche un po' casinista, al contrario di miopiùche rappresentava il figlio perfetto: studioso e sempre ligio al dovere". Proprio la competizione con il... Cristina Quaranta: «Ho fatto il Grande Fratello Vip per soldi. Adesso tornerò a fare la cameriera, un lavoro che adoro» Gf Vip 7, tra i papabili nuovi Vipponi anche un amatissimo ex naufrago L’indiscrezione. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Elenoire Ferruzzi dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip è tornata sui social. L'icona trans, infatti, ha rotto il suo silenzio social con un post che, però, non… Leggi ...