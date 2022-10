(Di domenica 30 ottobre 2022) Sul sito www..it è disponibile il questionario (che si troverà anche nelle) compilabile in forma anonima. I risultati, spiega Palazzo Vecchio, verranno approfonditi e discussi in un incontro pubblico, il 12 novembre nella Fondazione Zeffirelli, in Piazza SanL'articolo proviene daPost.

Firenze Post

Approfondimentiprese di mira a: arrestato un 49ennePresentato un questionario per raccogliere idee e suggerimenti per la farmacia del futuro. Il 12 novembre i risultati saranno presentati in un incontro ... Firenze: le farmacie comunali volute da La Pira compiono 70 anni. Nello statuto c’è il “bene comune” Sul sito www.farmaciecomunalifirenze.it è disponibile il questionario (che si troverà anche nelle farmacie) compilabile in forma anonima. I risultati, spiega Palazzo Vecchio, verranno approfonditi e d ...Sul sito www.farmaciecomunalifirenze.it è disponibile il questionario (che si troverà anche nelle farmacie) compilabile in forma anonima. I risultati, spiega Palazzo Vecchio, verranno approfonditi e d ...